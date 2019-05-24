كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفوضية الأوروبية تتلقى استقالة ماى" دون فرحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، إن رئيس المفوضية جان كلود يونكر، قد تلقى معلومات حول استقالة رئيس وزراء المملكة المتحدة، تيريزا ماي ، "دون فرحة شخصية"، لكنه على استعداد للعمل مع خلفيتها.

وقالت مينا أندريفا، المتحدثة بإسم المفوضية الأوروبية، في المؤتمر الصحفي اليومي للمفوضية:"لقد تابع الرئيس جونكر إعلان رئيس الوزراء ماي هذا الصباح دون أي فرحة شخصية، وأعرب الرئيس عن تقديره وتمتعه بالعمل مع رئيس الوزراء ماي، وكما قال من قبل، تيريزا ماي هي امرأة شجاعة لديه احترام كبير تجاهها: