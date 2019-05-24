كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميركل" تحترم قرار "ماى" بالاستقالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم "باحترام" قرار رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بالاستقالة كزعيم لحزب المحافظين ورئيس الحكومة في 7 يونيو وأصرت على أهمية "الخروج" المنظم.

وفي مؤتمر صحفي عادي، قالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة مارتينا فيتز، إن ميركل "أحاطت علما باحترام" بقرار مايو، وأضافت أن وزير الخارجية شدد على أن التعاون بين البلدين كان دائما جيدًا "وجديرًا بالثقة" وأنه سيبقى طالما بقي رئيس الوزراء في السلطة.