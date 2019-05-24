كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل تعلق على استقالة تريزا ماي وتعد بإتمام الـ"بريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على قرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بالاستقالة من منصبها.

وقالت أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة 24 مايو، برلين ستواصل العمل عن كثب مع لندن من أجل خروج منسق لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت ميركل للصحفيين في ميونيخ: "عملت دوما على نحو جيد للغاية مع رئيسة وزراء بريطانيا"، مضيفة: "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحول رئيسي".

وأوضحت: "بغض النظر عما يحدث الآن في بريطانيا ستفعل الحكومة الألمانية كل ما بوسعها لتحقيق شراكة جيدة وانفصال منسق وتعاون جيد".

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وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الجمعة، أنها ستستقيل من منصبها يوم 7 يونيو، ومن زعامة حزب المحافظين في بريطانيا، مشيرة إلى أنها ستواصل عملها، حتى إيجاد بديل لها.

وأضافت: "من المؤسف أنني لم أستطع إكمال مرحلة الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) وإتمام نتائج الاستطلاع".

وتابعت ماي: "من يحل محلي عليه أن يبحث عن حل في البرلمان، وذلك يتحقق باتفاق جميع أطراف النقاش على الحل".

وتابعت: "الأسبوع المقبل يبدأ السباق لاختيار حزب المحافظين الجديد، وأنا سأستقيل من منصبي في السابع من يوليو المقبل، وأبلغت الملكة إليزابيث بهذا القرار وسأواصل مهامي إلى حين اختيار زعامة جديدة".