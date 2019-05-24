كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا تتنبأ بـ"بريكست مؤلم" بعد استقالة "ماى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصفت المتحدثة بإسم الحكومة الإسبانية، إيزابيل سيلا، اليوم الجمعة الإعلان عن استقالة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بأنه "خبر سيء"، لأنه "يتنبيء بفترة من الصعوبات" و "الخروج بقسوة".

وقالت سيلا في المؤتمر الصحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء، الذي أشار إلى أن الاستقالة بأنها "أخبار سيئة" بالنسبة لأولئك الذين يريدون انسحاب منظم للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست" ".