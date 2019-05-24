كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض صافي الهجرة إلى بريطانيا لأدنى مستوى في 5سنوات عام 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت أرقام رسمية اليوم الجمعة، أن الهجرة الطويلة الأجل إلى بريطانيا هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات في العام الماضي، مدفوعة بانخفاض عدد المهاجرين من الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لوكالة رويترز، هبط عدد الأشخاص الذين ينتقلون إلى بريطانيا لأكثر من عام، مطروحًا منهم الذين غادروا البلاد، إلى 258،000 في 12 شهرًا حتى ديسمبر 2018 من 285،000 في عام 2017، وهو الأقل منذ عام 2013.

وقال جاي ليندوب، الإحصائي في مكتب الإحصاء الوطني :"إنه منذ عام 2016، تغير نمط الهجرة للعمل إلى المملكة المتحدة"، مضيفاً أن الهجرة طويلة الأجل إلى المملكة المتحدة من أجل العمل قد انخفضت، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض عدد الوافدين من الاتحاد الأوروبي.