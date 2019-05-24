كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تعلن تحقيق تقدم لمواجهة تفشى انفلونزا الخنازير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم الجمعة، أن بكين ستبدأ العمل على إجراء تجارب سريرية على لقاح حمى الخنازير الأفريقي، حيث يستمر المرض في الانتشار عبر أكبر قطيع خنزير في العالم.

وقال راديو الصين الوطني في مقال نشر على موقع المدونات الصغيرة الصيني "ويبو"، إن معهد هاربين للأبحاث البيطرية المملوك للدولة قد وجد مرشحين اثنين للقاح أثبتا في الاختبارات المعملية أنهما يوفران المناعة للمرض.

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وقال التقرير :"في الخطوة التالية، ستعمل الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية على تسريع وتيرة التقدم في التجارب التجريبية والسريرية، وكذلك إنتاج اللقاحات".

ومع ذلك، فقد أبدى العلماء الذين يعملون على لقاحات الحيوانات ملاحظة حذرة، قائلين إن تطوير لقاح فعال وإطلاقه سيكون أمرًا صعبًا.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولي هاربين على الفور للتعليق عندما اتصلت رويترز بالمعهد.