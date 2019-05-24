كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تحمل أمريكا مسؤولية فشل المحادثات بسبب موقفها التعسفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت كوريا الشمالية اليوم الجمعة، إن الموقف الأمريكي "التعسفي وغير الأمين" أدى إلى الفشل في التوصل إلى اتفاق خلال قمة كوريا الشمالية والولايات المتحدة الثانية، محذرة من أن القضية النووية لن تحل أبدا دون نهج جديد.

واتهم متحدث بإسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الولايات المتحدة بمحاولة إلقاء اللوم على انهيار القمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي بإثارة "قضية لا صلة لها بالموضوع"، دون أن يخض في التفاصيل.

"وقال المتحدث الذي لم يكشف عن هويته في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية المركزية، إن السبب الأساسي لانتكاسة كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة فى محادثات القمة في هانوي، هو الموقف التعسفي وغير الأمين الذي اتخذته الولايات المتحدة وإصرارها على نهج يبدو مستحيلاً تمامًا.

"وأضاف :"لن تكون الولايات المتحدة قادرة على تحريكنا حتى شبر واحد من خلال الجهاز الذي تزنه الآن، وكلما زادت عدم الثقة والأعمال العدائية تجاه كوريا الديمقراطية، كلما كان رد فعلنا أشد ضراوة".