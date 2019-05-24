كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة مصابي انفجار مسجد بمدينة كويتا الباكستانية إلى 28 شخصًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسئولون في باكستان اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة مصابي انفجار وقع في مسجد بمدينة "كويتا" عاصمة إقليم بلوشستان المضطرب إلى 28 شخصًا، فضلًا عن مقتل شخصين، بينهما إمام المسجد.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية

عن سليم أبرو مسئول بالمستشفى المدني الرئيسي بمدينة كويتا قوله إن 28 شخصًا أصيبوا جراء الانفجار. فيما أوضح نائب مفتش الشرطة عبدالرزاق تشيما أن الانفجار وقع في مسجد

بحي "بشتون آباد" بمدينة كويتا أثناء صلاة الجمعة، مضيفًا أنه تم تفجير القنبلة عن بعد وجرى إرسال فرقة لتفكيك القنابل إلى موقع الانفجار للتحقيق في الهجوم.

ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن الانفجار، إلا أنه على ما يبدو أن إمام المسجد كان الهدف من وراء هذا الهجوم.