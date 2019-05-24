عاجل.. انفجار في مدينة ليون الفرنسية

أوقع انفجار الجمعة عددا من الجرحى في شارع للمشاة في ليون (شرق فرنسا) ويرجح أنه ناجم عن طرد مفخخ بحسب مصدر قضائي.
وقالت متحدثة باسم النيابة لفرانس برس “نرجح في الواقع فرضية الطرد المفخخ” مؤكدة معلومات للصحافة المحلية.
وأصيب سبعة أشخاص على الأقل بجروح طفيفة بحسب متحدث باسم الشرطة ردا على سؤال لفرانس برس في المكان.
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