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في ظل الترويج لمقاطعة مسلسل “الماضي لا يموت”، بسبب ممثلته نسرين الراضي، بعد الضجة، التي خلقتها في مهرجان “كان” السينمائي، أخيرا، خرج هشام الجباري، مخرج المسلسل ليدافع عنها، ويثني على أدائها الفني.
ونشر الجباري على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة للراضي، وكتب في تعليقه عليها: “صوفيا الغالي من الشخصيات الجميلة، والقوية في “الماضي لا يموت”، مضيفا في التدوينة نفسها: “نسرين الراضي موهبة راقية، وتجسيد قوي، وحضور كبير. مثقفة، ومجتهدة، تبدع في أعمالها، وتحترم رفاقها.. ثابري في حبك الكبير للفن، وتجاوزي القيل والقال”.
وزاد الجباري في الثناء على الفن، الذي تقدمه نسرين الراضي، ودون: “مرة أخرى شكرا لك لأجل الفن الجميل، الذي تقدمينه للدراما، والسينما المغربين”.
وطالب نشطاء، وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي الجمهور بمقاطعة مسلسل “الماضي لا يموت” بعد الضجة، التي خلقتها قبلة نسرين الراضي للممثلة لبنى الزبال أمام عدسات المصورين في مهرجان كان.
يذكر أن لبنى الزبال اعتذرت من الجمهور، وأكدت أن قبلتها لنسرين الراضي بريئة، نظرا إلى علاقة الصداقة، والأخوة، التي تجمع بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر في ظل الترويج لمقاطعة “الماضي لا يموت” بسبب نسرين الراضي.. مخرج المسلسل يخرج عنه صمته – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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