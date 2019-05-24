CNN: ترامب يوافق على إرسال تعزيزات عسكرية إلى الخليج لردع إيران

كشف مصدر أمريكي مسؤول، الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب وافق على طلب القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان لنشر موارد عسكرية إضافية في الشرق الأوسط لردع التهديدات الإيرانية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لشبكة CNN، إن التعزيزات العسكرية المقرر إرسالها إلى منطقة الخليج تشمل بطاريات صواريخ باتريوت وطائرة استطلاع والقوات اللازمة لهذه الموارد.

وقال مصدر أمريكي آخر مطلع على خطة إرسال التعزيزات العسكرية، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تريد توفير المزيد من الردع ضد إيران، إذ يعتقد مسؤول الوزارة أن التهديد الإيراني ما زال مرتفعا.

ويتمتع شاناهان بصفته القائم بأعمال وزير الدفاع بسلطة التوقيع على أوامر إرسال التعزيزات العسكرية، لكن عادةً ما يتم إطلاع الرئيس على عمليات النشر الرئيسية. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق على إرسال تعزيزات جديدة.