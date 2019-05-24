فيديو: يونس ميموني
ستعرف نهائيات كأس إفريقيا المقبلة، المزمع إقامتها في الديار الصرية، الشهر القادم، حضورا مغربيا وازنا، ليس فقط بالمنتخب المغربي، والطاقم التحكيمي، وكذا الأطر التي تشتغل في “الكاف”، بل أيضا على مستوى الأقصمة، إذ أن “ماركا” مغربية ستكون هي من ستتكلف بتصميم قميص منتخب موريتانيا.
وفي حوار خاص مع “اليوم24″، قال بسام العقيل، مدير الشركة المغربية الفتية، بأن تعاقده مع الاتحاد المويتاني، من أجل تصميم أقمصته في “الكان”، جاء بعد 3 أشهر من التواصل والمفاوضات، تخللتها زيارة لموريتانيا، وزيارة المسؤولين الموريتانيين للمغرب، تكللت بتوقيع الاتفاقية.
وشدد المسؤول نفسه، على أن القميص تصميم مغربي خالص، وجد مكانته في سوق تعرف منافسة شرسة، كما يسعى إلى منافسة كبار المصنعين.
وفي الوقت الذي شدد فيه العقيل، على أن “الماركا” تعاني من مجموعة من المضايقات خاصة في المغرب، ومن شركات محلية، فإنه شدد على عزمه المضي قدما وتوسيع رقعة استغاله في المغرب وخارجه.
إليكم تفاصيل أكثر وكواليس هذه الشراكة المغربية الموريتانية، في هذا الحوار:
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى.. أقمصة مغربية في “الكان”.. تفاصيل تصميم قميص موريتانيا على لسان مدير الشركة – حوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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