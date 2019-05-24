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جرحى جراء انفجار في مدينة ليون الفرنسية

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب سبعة أشخاص على الأقل، جراء انفجار وقع في مدينة ليون الفرنسية، عصر اليوم، الجمعة.

ورجّحت الشرطة الفرنسية أن يكون "طرد مفخّخ" سبّب الانفجار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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