جرحى جراء انفجار في مدينة ليون الفرنسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب سبعة أشخاص على الأقل، جراء انفجار وقع في مدينة ليون الفرنسية، عصر اليوم، الجمعة.
ورجّحت الشرطة الفرنسية أن يكون "طرد مفخّخ" سبّب الانفجار.
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