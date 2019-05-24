جرحى جراء انفجار في مدينة ليون الفرنسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب سبعة أشخاص على الأقل، جراء انفجار وقع في مدينة ليون الفرنسية، عصر اليوم، الجمعة.

ورجّحت الشرطة الفرنسية أن يكون "طرد مفخّخ" سبّب الانفجار.