انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب يوافق على إرسال قوات عسكرية لمواجهة تهديدات إيران والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 06:50 مساءً - أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس دونالد ترامب وافق على طلب القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان بنشر قوات إضافية في الشرق الأوسط لردع التهديدات الإيرانية.

وذكرت صحيفة "بيزنس إنسايدر" أن ترامب وشاناهان اتفقا خلال لقائهما اليوم على إرسال 3 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

لكن في وقت لاحق، صرح ترامب بأن بلاده سترسل 1500 جندي إلى المنطقة بهدف الحماية من تهديدات طهران.

ونقلت شبكة "CNN" الإخبارية عن مصدر أمريكي مسؤول قوله إن التعزيزات العسكرية المقرر إرسالها إلى منطقة الخليج تشمل بطاريات صواريخ "باتريوت" وطائرة استطلاع والقوات اللازمة لهذه الموارد.

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والأسبوع الماضي، ذكر مسؤولون أمريكيون أن وزارة الدفاع في الولايات المتحدة تدرس إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى الشرق الأوسط على خلفية التوتر مع إيران.

وكان شاناهان قد أكد أن بلاده تدرس بالفعل إمكانية إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، وقال في حديث للصحفيين يوم الخميس: "ما ننظر إليه هو: هل هناك شيء يمكننا القيام به لتعزيز حماية قواتنا في الشرق الأوسط".

ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية عن مسؤولين هذا الأسبوع أن "واشنطن قد ترسل عدداً من الجنود كإجراء رادع، ثم تقوم بتعزيز تواجدها العسكري في المنطقة ببقية القوات في حال اقتراب الضربة العسكرية"، لكن كل هذه الإجراءات كانت تنتظر موافقة ترامب التي أقرها اليوم الجمعة.

والقوة المقرر إرسالها إلى المنطقة تشمل صواريخ باليستية ومنظومات دفاعية وصواريخ توماهوك على غواصات وسفن، بالإضافة إلى القدرات العسكرية الأرضية من أجل ضرب أهداف بعيدة المدى.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن حسابات واشنطن أظهرت أنها بحاجة إلى 100 ألف جندي حال إرادتها توجيه ضربة عسكرية مؤثرة على البرنامج النووي الإيراني، إذ عليها أن تدمر الدفاعات الجوية الإيرانية والسفن الحربية والصواريخ قبل استهداف المنشآت النووية.