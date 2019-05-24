إغلاق سبعة محلات قصابة في الرمادي لعدم التزامهم بتسعيرة اللحوم

وقال العوسج في حديث لـ الخليج 365، إنه "تنفيذاً للقرار الصادر بفرض تسعيرة اللحوم تم إغلاق سبعة محلات قصابة واتخاذ الأجراء القانوني بحق تسعة قصابين في مدينة الرمادي بسبب تجاوزهم على الأسعار". وأضاف ابو "الحملة ستستمر اليوم ويوم غد في عموم مدينة الرمادي".



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