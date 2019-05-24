ميركل تعلق على استقالة تريزا ماي وتعد بإتمام الـ'بريكست'

وقالت أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة ان برلين ستواصل العمل عن كثب مع لندن من أجل خروج منسق لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت ميركل للصحفيين في ميونيخ "عملت دوما على نحو جيد للغاية مع رئيسة وزراء بريطانيا"، مضيفة "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحول رئيسي".



وأوضحت "بغض النظر عما يحدث الآن في بريطانيا ستفعل الحكومة الألمانية كل ما بوسعها لتحقيق شراكة جيدة وانفصال منسق وتعاون جيد".

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الجمعة، أنها ستستقيل من منصبها يوم 7 حزيران، ومن زعامة حزب المحافظين في بريطانيا، مشيرة إلى أنها ستواصل عملها، حتى إيجاد بديل لها.

وأضافت "من المؤسف أنني لم أستطع إكمال مرحلة الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) وإتمام نتائج الاستطلاع".

