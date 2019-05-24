وذكرت ميركل للصحفيين في ميونيخ "عملت دوما على نحو جيد للغاية مع رئيسة وزراء بريطانيا"، مضيفة "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحول رئيسي".
وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الجمعة، أنها ستستقيل من منصبها يوم 7 حزيران، ومن زعامة حزب المحافظين في بريطانيا، مشيرة إلى أنها ستواصل عملها، حتى إيجاد بديل لها.
وأضافت "من المؤسف أنني لم أستطع إكمال مرحلة الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) وإتمام نتائج الاستطلاع".
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تعلق على استقالة تريزا ماي وتعد بإتمام الـ'بريكست' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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