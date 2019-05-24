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العين الإخباريةالجمعة 2019/5/24 08:05 مساء بتوقيت أبوظبي
ترامب يوافق على نشر قوات إضافية بالشرق الأوسط
قال مصدر أمريكي اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تخطط لإرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوتر مع إيران.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه لرويترز، أن القوات التي ستشمل مهندسين ستسهم في تعزيز الدفاعات الأمريكية في المنطقة.
وفي وقت سابق الجمعة، كشف مصدر أمريكي مسؤول طلب عدم الإفصاح عن اسمه، عن موافقة الرئيس دونالد ترامب على طلب القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان لنشر تعزيزات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط لردع التهديدات الإيرانية.
وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن التعزيزات العسكرية المقرر إرسالها إلى منطقة الخليج تشمل بطاريات صواريخ باتريوت وطائرة استطلاع والقوات اللازمة لهذه الموارد.
وأشار مصدر أمريكي آخر مطلع على خطة إرسال التعزيزات العسكرية، إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تريد توفير المزيد من الردع ضد إيران، إذ يعتقد مسؤول الوزارة أن التهديد الإيراني ما زال مرتفعا.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الرئيس ترامب وافق على إرسال 3000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.
يأتي إعلان ترامب بعد إقرار لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي ميزانية الدفاع البالغة 750 مليار دولار، وإعلان الرئيس الأمريكي، أمس الخميس، أنه من المرجح إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولون أمريكيون: البيت الأبيض أبلغ الكونجرس بخططه لإرسال 1500 جندي للشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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