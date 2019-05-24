مودي يحضر لولايته الثانية بعد فوزه الساحق في الانتخابات الهندية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي

أجرى رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي الجمعة استشارات مع حلفائه تحضيراً لولايته الثانية بعد فوزه الساحق في الانتخابات التشريعية، ما يقضي مجددا على آمال عائلة غاندي بالعودة إلى الحكم.

وأمام مودي مهمات عدة، منها معالجة النمو الاقتصادي الضعيف للبلاد وخفض معدل البطالة، وإصلاح قطاع زراعي تعتمد عليه 70% من العائلات في الهند.

وأظهرت النتائج الرسمية النهائية التي نشرت الجمعة أن حزب مودي بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي حصل على غالبية كبرى مع فوزه ب 303 مقاعد في مجلس النواب من اصل 542 مقعداً.

وبذلك يكون حزب بهاراتيا جاناتا حقق أفضل نتيجة في تاريخه موجها ضربة قوية لمنافسه الرئيسي حزب المؤتمر بزعامة راهول غاندي الذي نال 52 نائبا فقط.

وحقق الحزب الهندوسي القومي انتصارا في شمال الهند حيث كان المراقبون يتوقعون تراجعه، كما حقق اختراقا في جنوب وشرق البلاد خارج معاقله التقليدية.

وقد جعل مودي هذه الانتخابات بمثابة استفتاء على شخصه. فقد ركز ابن بائع الشاي الذي يحظى بتأييد واسع حملته على أساس خطاب أمني وقومي منصبا نفسه حاميا للبلاد ما أتاح التغاضي عن ادائه الاقتصادي.

وشكلت النتائج انتكاسة كبرى لحزب المؤتمر المعارض الذي حكم الهند معظم سنوات ما بعد استقلالها، فقد أخفق رئيسه راهول غاندي بالحفاظ على مقعد في أميتهي، المعقل التاريخي لعائلة غاندي. لكنه فاز بمقعد عن ولاية كيرالا الجنوبية من خلال تعديل تسمح به القوانين الانتخابية.

في الأثناء، انضمّ الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى المهنئين بفوز مودي، مع ترحيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالفوز "الكبير" وتغريدة تهنئة من رئيس وزراء باكستان عمران خان.

وعمت أجواء الفرح مكاتب حزب بهاراتيا جاناتا في كافة أنحاء هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة.

وقال مودي (68 عاماً) إن "أرقام التصويت في انتخابات الهند هي أكبر حدث في تاريخ الديموقراطية في العالم. العالم كله يعترف بقوة الهند الديموقراطية".

واعتبر أحد مؤيديه سانتوش جوشي أن "مودي سيجعل الهند عظيمة مرة أخرى. هو أقوى رئيس وزراء عرفته البلاد وستعرفه. علينا أن ندعم سياساته لنصل إلى الازدهار".

وقبل جلسة لمجلس الوزراء، التقى مودي بمرشديه السابقين ال كي أدفاني ومورلي مانوهار جوشي، ملامساً أقدامهما كعلامة على الاحترام.

على مودي الآن البدء بمعالجة مسائل الاقتصاد والبطالة خصوصاً بين النساء، حيث أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل تعتبر من الأدنى في العالم.

وقال شامبا باتيل من مركز "شاثام هاوس" إن "السؤال الحقيقي الآن هو ما إذا كان مودي قادر على تنفيذ التزاماته الاقتصادية، أي مثلاً خلق فرص العمل العديدة المطلوبة".

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وأضاف "هذا أساسي لمعالجة التفاوت المتنامي في الثروات في الهند. هل يستطيع مودي مواجهة التحديات التي يعاني منها ملايين الهنود كل يوم في بلدٍ حيث الطبقية مهيمنة؟".

وقطاع الزراعة في الهند أيضاً في موقع صعب، مع الجفاف وانخفاض الأسعار والديون التي دفعت آلاف المزارعين إلى الانتحار في السنوات الماضية.

والممرات المائية في الهند ملوثة، كما أن هناك 22 مدينة بين الثلاثين الأكثر تلوثاً في العالم، ما تسبب بوفاة 1,24 مليون شخصاً في عام 2017، بحسب دراسة لصحيفة "لانست بلانتيري هيلث".

وتظاهر الجمعة نحو 100 شخص في نيودلهي ضمن نشاط مرتبط باليوم العالمي للمناخ، مطالبين مودي بأن يقوم بالمزيد من أجل البيئة. وقالت إيشيكا غويال (16 عاماً) "نحن هنا للدفاع عن حقنا بتنفس هواء نظيف".

وعلى مودي والقوميين الهندوس أيضاً محاولة ترميم الانقسامات التي تقلق الأقليات الدينية في البلاد وبينها 170 مليون مسلم.

وتمكن خلال حملته من تحويل النظر عن الانتقادات المتعلقة بهذا الموضوع، بتركيزه على قضايا الأمن القومي، وتأكيده أنه الوحيد القادر على الدفاع عن الهند.

أما حزب المؤتمر فيحاول التقاط أنفاسه بعد خسارته الانتخابية، خصوصاً أنه أخفق في الفوز بأي مقعد في 13 ولاية وخمسة أقاليم اتحادية، بينها ولاية راجستان التي فاز العام الماضي بانتخاباتها المحلية.

لكن هذه المرة، فاز بهاراتيا جاناتا بالمقاعد الـ25 كافة في الولاية.

ولم ينجح حزب المؤتمر بالفوز إلا بدائرة انتخابية واحدة في ولاية أوتار براديش، الاكبر من حيث عدد السكان مع 200 مليون نسمة، وحقق فيها بهاراتيا جاناتا 64 مقعداً من أصل 80.

وحتى في غرب البنغال التي تقودها ماماتا بانرجي المعارضة لمودي، تمكن بهاراتيا جاناتا من رفع عدد مقاعده من مقعدين فقط إلى 18 مقعداً.

ونفى المؤتمر الجمعة تقارير صحافية تقول إن غاندي وريث عائلة نهرو غاندي وحفيد ونجل ثلاثة رؤساء وزراء، سيتخلى عن رئاسة الحزب.

ورأى كانشان غوبتا من مركز أبحاث "اوبزفر ريسرتش" أن "قيادة المؤتمر أخفقت بوضوح. إنها قيادة فاسدة وفاقدة للمصداقية".

وكتب المؤرخ راماشاندرا غوها على تويتر "من المذهل كيف لم يقدم راهول غاندي استقالته بعد"، مضيفاً "على حزب المؤتمر أن يتخلى عن السلالة".