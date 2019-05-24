إيران: قطر قلصت حجم التبادل التجاري معنا بضغط أمريكي

كشفت السلطات الإيرانية عن تحرك قطري لتقليل حجم التعاون الاقتصادي بين الدوحة وطهران، انصياعا لتعليمات أمريكية بحظر التعامل مع النظام الإيراني، في ظل استمرار سياساته المزعزعة لأمن الشرق الأوسط.

وقال عدنان موسوي رئيس غرفة التجارة الإيرانية ـ القطرية، الأربعاء، إن وزارة الخزانة الأمريكية أجبرت قطر على خفض حجم التبادل التجاري بينها وبين إيران، ما انصاعت له الحكومة القطرية وبدأت في تنفيذه على الفور.

ووفقا لوكالة الأنباء العمالية الإيرانية "إيلنا"، أكد رئيس الغرفة التجارية بإيران، أن قطر بدأت فعليا في تنفيذ القرار الأمريكي، وخفضت من حجم التبادل التجاري بين الدوحة وطهران، في مؤشر يراه خبراء أنه يكشف حقيقة العلاقة المشبوهة بين نظامي طهران والدوحة.

وكان لقطر دور واضح في الحفاظ على الميزان التجاري لإيران خلال العام المالي الماضي، لا سيما بعد أن وجهت جزءا كبيرا من حركة التجارة إلى إيران وتركيا، لمساعدتهما بشكل رئيسي في الأزمات الاقتصادية التي ألمت بالبلدين خلال العام الماضي.