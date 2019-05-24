عرضت رئيسة كلتة المستقبل النيابية النائب ​بهية الحريري​ مع الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​ الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة الى جانب البرامج التي تدعمها ​الأمم المتحدة​ على اكثر من صعيد وقضايا ذات اهتمام مشترك .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بهية الحريري التقت يان كوبيش وعرضت معه الاوضاع العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.