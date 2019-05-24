حاصباني: ينتهي عمل الحكومة بالجلسة التي تحال فيها الموازنة لمجلس النواب

لفت نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ في تصريح بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء الى أن "هناك أمور يجب أن تحقق في موازنة 2020 لدينا تحفظ عليها كوزراء قوات"، مشيرا الى أن "جلسة مجلس الوزراء في ​قصر بعبدا​ ليست شكلية والبحث اليوم كان لمقترحات وزير الخارجية ​جبران باسيل​ وإقتراحات أخرى جرى تقديمها تم اضافتها ايضا".

وشدد على أن عمل ​الحكومة​ ينتهي بالجلسة التي تحال فيها ​الموازنة​ ل​مجلس النواب​"، متمنيا "ألا يكون هناك كباش سياسي بل تفاعل".