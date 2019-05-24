لفت نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني في تصريح بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء الى أن "هناك أمور يجب أن تحقق في موازنة 2020 لدينا تحفظ عليها كوزراء قوات"، مشيرا الى أن "جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا ليست شكلية والبحث اليوم كان لمقترحات وزير الخارجية جبران باسيل وإقتراحات أخرى جرى تقديمها تم اضافتها ايضا".
وشدد على أن عمل الحكومة ينتهي بالجلسة التي تحال فيها الموازنة لمجلس النواب"، متمنيا "ألا يكون هناك كباش سياسي بل تفاعل".
كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: ينتهي عمل الحكومة بالجلسة التي تحال فيها الموازنة لمجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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