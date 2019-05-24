شقير شكر لفنيانوس تحركه السريع لمعالجة قضية رسوم أرضية المرفأ المحقة

أعلن رئيس ​الهيئات الاقتصادية​، وزير ​الإقتصاد​ ​محمد شقير​ في بيان، انه تابع "مسألة استيفاء ​مرفأ بيروت​ من التجار والصناعيين رسوم أرضية المرفأ عن الفترة التي أقفل فيها المرفأ من جراء ​إضراب​ موظفيه وعماله، وذلك بعد اثارتها في اجتماع الهيئات الاقتصادية اليوم".

وأشار شقير إلى أنه قام بـ"مراجعة وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ بهذا الأمر، الذي تواصل على الفور مع المدير العام لمرفأ بيروت ​حسن قريطم​، حيث تم الاتفاق بينهما على اعادة كل الرسوم التي دفعها الصناعيون والتجار للمرفأ خلال تلك الفترة"، داعيا "كل الذين دفعوا هذا الرسم الى تقديم طلب الى ادارة المرفأ لاسترداد المبالغ المدفوعة". وشكر شقير لـ"فنيانوس تحركه السريع لمعالجة هذه القضية المحقة".