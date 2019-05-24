أدى إرتفاع ​درجات الحرارة​، الى إندلاع حريق في أرض في بلدة بيت الحاج العكارية بالقرب من المنازل، مما أتى على بعض الأشجار والأعشاب اليابسة، وعمل عناصر الإطفاء في ​الدفاع المدني​ - مركز ​خريبة الجندي​، على إخماده قبل امتداده الى المنازل والأراضي المجاورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق في بلدة بيت الحاج العكارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.