القطان هنأ بعيد التحرير: لحفظ معادلة الشعب والجيش والمقاومة التي تحفظ لبنان قويا

توجّه رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ ​أحمد القطان​، بالتهنئة إلى كلّ من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​، والأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​، بمناسبة ​عيد المقاومة والتحرير​ 25 أيار 2000، متمنيًا أن "تبقى هذه الذكرى مناسبة لتلاقي ال​لبنان​يين واجماعهم على وجوب حفظ معادلة الشعب والجيش والمقاومة، لأّنها المعادلة الوحيدة الّتي تحفظ لبنان قويًّا ومواجهًا لكلّ التحديات".

ولفت خلال خطبة الجمعة الّتي ألقاها في ​برالياس​، إلى أنّ "المسلمين السنة هم أهل الجهاد والمقاومة، ولن يكونوا يومًا إلّا أعداءً للصهاينة والمستكبرين على امتداد العالم"، مركّزًا على أنّ "كلّ أحرار العالم هم داعمون للمجاهدين في كلّ مكان لاسيما في لبنان و​فلسطين​، لأنّ المقاومين هم رصيد هذه الأمة وفخرها وما تبقّى لهذه الأمة من عزّة وكرامة وقوّة، لأنّهم باعوا أنفسهم لله دفاعًا عن الأرض والعرض والمقدسات".

ودعا الشيخ القطان إلى "أوسع مشاركة في الإحتفال الّذي تنظّمه جمعية "قولنا والعمل" الأحد 26 أيار الساعة الخامسة عصرًا في "فندق مسابكي- شتورا"، تكريسًا لمعادلة الشعب والجيش والمقاومة، لكي يبقى لبنان قويًّا عزيزًا ومواجهًا لكلّ التحديات".