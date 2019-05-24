عبّر أهالي صيدا وضواحيها عن معاناتهم من "تداعيات جبل النفايات في المدينة منذ قرابة 30 عامًا"، مشيرين إلى أنهم "قد اعتقدوا أن هذه المشكلة قد حلت مع اعمال المشروع الذي اشرف عليه برنامج الامم المتحدة الانمائي وبلدية صيدا ونفذته شركة "جهاد العرب للتجارة" باشراف وزارة البيئة، والذي أدى الى تشييد "حديقة المهندس محمد زهير السعودي العامة" مكان الجبل".
وأكّد الأهالي أن "المشكلة عادت الى الواجهة مجددًا بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من معمل فرز النفايات نتيجة يختصر فائض والنفايات التي يستقبلها المعمل وتبلغ يوميا 500 طن"، موضحين أن "الروائح الكريهة من المعمل تفاقمت"، مما حثّهم على مناشدة "المعنيين من "اتحاد رؤساء البلديات ومسؤولين وعلى رأسهم وزير البيئة فادي جريصاتي التحرك سريعًا لايجاد حل للغازات والانبعاثات السامة لأن صحتهم وحياة ابنائهم على المحك"، على حد قولهم.
وذكر أهالي مغدوشة أنهم "يعانون كغيرهم من ابناء القرى المجاورة من التلوث الناجم عن المعمل"، مطالبين بـ"التحرك فورًا لايجاد حلول مجدية وجذرية لهذه المشكلة الشائكة".
كانت هذه تفاصيل خبر أهالي مغدوشة ناشدوا جريصاتي بايجاد حل للغازات والروائح المنبعثة من معمل صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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