جامعة البلمند نظمت نشاط "يوم صحة العائلة" بمناسبة يوم الممرض/ة العالمي

نظم برنامج التمريض في ​جامعة البلمند​ بمناسبة اليوم العالمي للممرض/ة، نشاط "يوم صحة العائلة" في ​أميون​ بالتعاون مع اتحاد بلديات ​الكورة​. تضمن النشاط فحوصات مجانية ومحطات توعية وأنشطة ترفيهية، شارك فيه عدد من ​الجمعيات الأهلية​. استفاد المشاركون من تقديمات وخدمات صحية مختلفة منها: فحص مجاني للسكري ولضغط الدم وتوعية حول ​الأمراض​ المزمنة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مهمة تتصل ب​الحياة​ الصحية للأفراد والمراهقين.

كما احتفل برنامج التمريض- حرم جامعة البلمند في ​سوق الغرب​ بيوم الممرض/ة من خلال تنظيم Rally Paper من إعداد طلّاب برنامج التمريض في كليّة الصحّة العامّة وعلومها – جامعة البلمند، والجامعة ال​لبنان​يّة – كليّة الصحّة العامّة، الفرع السادس، ومعهد التمريض في عين وزين مديكال "فيليدج .

في الاطار ذاته، احتفل برنامج التمريض وجمعية طلاب التمريض في حرم جامعة البلمند في ​الأشرفية​ بيوم الممرض/ة من خلال تنظيم "عرض المواهب" حيث قدم ​الطلاب​ مواهبهم. كما تم إعداد فيديو من قبلهم تضمَن مقابلات مع ممرضات من أجيال مختلفة سلطت ​الضوء​ على الجوهر الإنساني للمهنة وواقعها وتحدياتها.