جامعة البلمند نظمت نشاط "يوم صحة العائلة" بمناسبة يوم الممرض/ة العالمي

نظم برنامج التمريض في جامعة البلمند بمناسبة اليوم العالمي للممرض/ة، نشاط "يوم صحة العائلة" في أميون بالتعاون مع اتحاد بلديات الكورة. تضمن النشاط فحوصات مجانية ومحطات توعية وأنشطة ترفيهية، شارك فيه عدد من الجمعيات الأهلية. استفاد المشاركون من تقديمات وخدمات صحية مختلفة منها: فحص مجاني للسكري ولضغط الدم وتوعية حول الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مهمة تتصل بالحياة الصحية للأفراد والمراهقين.
كما احتفل برنامج التمريض- حرم جامعة البلمند في سوق الغرب بيوم الممرض/ة من خلال تنظيم Rally Paper من إعداد طلّاب برنامج التمريض في كليّة الصحّة العامّة وعلومها – جامعة البلمند، والجامعة اللبنانيّة – كليّة الصحّة العامّة، الفرع السادس، ومعهد التمريض في عين وزين مديكال "فيليدج .
في الاطار ذاته، احتفل برنامج التمريض وجمعية طلاب التمريض في حرم جامعة البلمند في الأشرفية بيوم الممرض/ة من خلال تنظيم "عرض المواهب" حيث قدم الطلاب مواهبهم. كما تم إعداد فيديو من قبلهم تضمَن مقابلات مع ممرضات من أجيال مختلفة سلطت الضوء على الجوهر الإنساني للمهنة وواقعها وتحدياتها.
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