أيوب يشكر الفريق الوطني للمشروع الأوروبي SUPROMED على دعمه للأبحاث العلمية

استقبل رئيس الجامعة ال​لبنان​ية البروفسور ​فؤاد أيوب​ في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية– المتحف الفريق الوطني للمشروع الأوروبي (SUPROMED – Sustainable Production in Mediterranean Agricultural-Ecosystems) الفائز الوحيد من لبنان من ضمن مشاريع (PRIMA foundation - Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area). وضم الفريق رئيس قسم الهندسة البيئية والموارد الطبيعية في كلية الزراعة في ​الجامعة اللبنانية​ البروفسور عبد الحليم منيمنة، وممثلة الأساتذة في الكلية البروفسورة نادين ناصيف، والمنسق الوطني للمشروع البروفسور ​فادي كرم​. وشكر الفريق الرئيس أيوب على دعمه للأبحاث العلمية وشرح له أهمية مشروع (Water management and sustainability of agricultural sector in Lebanon) على الصعيد الوطني في مجال التنمية المستدامة البيئية والزراعية. من جهته، هنأ البروفسور أيوب الفريق وكلية الزراعة على هذا الإنجاز والنجاح، متمنيًا لهم التوفيق في تنفيذ مشاريعهم.

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