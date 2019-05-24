إخماد حريق داخل حافلة صغيرة في عاليه وآخر شب بأعشاب يابسة في داوود العلي

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب على الطريق الدولية في عاليه"، موضحةً أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".
وبيّنت أنّ "العناصر أخمدوا أيضًا حريقًا آخر شبّ في أعشاب يابسة في داوود العلي/ وادي الزينة- الشوف".
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