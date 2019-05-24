إخماد حريق داخل حافلة صغيرة في عاليه وآخر شب بأعشاب يابسة في داوود العلي

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل ​حافلة​ صغيرة لنقل الركاب على الطريق الدولية في ​عاليه​"، موضحةً أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".

وبيّنت أنّ "العناصر أخمدوا أيضًا حريقًا آخر شبّ في أعشاب يابسة في داوود العلي/ وادي الزينة- ​الشوف​".