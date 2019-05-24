فرنجية بعيد التحرير: 25 أيار تاريخ انتصار لبنان لحقه بسيادته ووحدته وحريته

شدّد رئيس "​تيار المردة​" ​سليمان فرنجية​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بمناسبة عيد "المقاومة والتحرير"، على أنّ "25 أيار تاريخ انتصار ​لبنان​ لحقّه بسيادته ووحدته وحريته".

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