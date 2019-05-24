رئيس وزراء هولندا: اتفاق "بريكست" ليس قابلا لإعادة التفاوض عليه

حذّر رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي من أنّ "الاتحاد الأوروبي لن يقبل بإعادة التفاوض على اتّفاق "بريكست" (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) مع الشخصية الّتي ستخلف رئيسة الوزراء البريطانية الّتي أعلنت اليوم الجمعة استقالتها من رئاسة الوزراء تيريزا ماي.
وأكّد خلال مؤتمر صحافي في لاهاي، أنّ "اتفاق الانسحاب ليس قابلًا لإعادة التفاوض عليه"، مركّزًا على أنّ "الغموض المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي زاد بدلًا من أن يقلّ". وشدّد في الوقت نفسه على أنّ "هولندا مستعدّة لكلّ الاحتمالات، بما في ذلك سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتّفاق"؛ وذلك بعيد ساعات على إعلان ماي استقالتها بسبب إخفاقها ثلاث مرّات في تمرير اتفاق "بريكست" في البرلمان البريطاني.
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