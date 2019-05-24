ميركل وعدت بالعمل من أجل "بريكست منظم" رغم استقالة ماي

وعدت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ بـ"العمل من أجل "​بريكست​ منظّم"، وذلك بعد إعلان رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ استقالتها، بسبب عدم تمكّنها من تمرير خطتها حول خروج البلاد من ​الاتحاد الأوروبي​.

وأوضحت أنّ "الحكومة الفدرالية ستواصل بذل كلّ الجهود من أجل علاقة شراكة جيّدة مع ​بريطانيا​، وخروج منظّم من الاتحاد الأوروبي وتجنّب "بريكست" بدون اتفاق".

وكانت ميركل أعلنت في وقت سابق "أنّها تحترم قرار نظيرتها البريطانية تيريزا ماي بالاستقالة".

يُذكر أنّ ماي قد أعلنت اليوم استقالتها من منصبها في ​رئاسة الحكومة​ البريطانية ورئاسة ​حزب المحافظين​، مشيرةً إلى "أنّها ستبقى في مهامها حتّى 7 حزيران المقبل".