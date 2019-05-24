رئيس وزراء السويد: بلادنا تستضيف مؤتمرا دوليا في 2020 ضد معاداة السامية

أعلن رئيس وزراء ​السويد​ ستيفان لوفن أنّ "بلاده ستستضيف في 27 و28 تشرين الأول 2020 مؤتمرًا دوليًّا ضدّ ​معاداة السامية​ وتخليدًا لذكرى المحرقة".

وركّز في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" على أنّ "معاداة السامية تنتشر في السويد وفي ​أوروبا​ وفي العالم. ومعاداة السامية ليست مسألة تخصّ ​اليهود​ فحسب، إنّما هي سمّ بالنسبة إلى المجتمع بأكمله".

وسينعقد المؤتمر في مدينة مالمو بحضور رؤساء دول وحكومات، وسيصادف مع مرور 20 عامًا على المؤتمر الدولي الّذي استضافته ​ستوكهولم​ حول المحرقة، كما مرور 75 عامًا على تحرير معسكر اوشفيتز.