رئيس وزراء السويد: بلادنا تستضيف مؤتمرا دوليا في 2020 ضد معاداة السامية

أعلن رئيس وزراء السويد ستيفان لوفن أنّ "بلاده ستستضيف في 27 و28 تشرين الأول 2020 مؤتمرًا دوليًّا ضدّ معاداة السامية وتخليدًا لذكرى المحرقة".
وركّز في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" على أنّ "معاداة السامية تنتشر في السويد وفي أوروبا وفي العالم. ومعاداة السامية ليست مسألة تخصّ اليهود فحسب، إنّما هي سمّ بالنسبة إلى المجتمع بأكمله".
وسينعقد المؤتمر في مدينة مالمو بحضور رؤساء دول وحكومات، وسيصادف مع مرور 20 عامًا على المؤتمر الدولي الّذي استضافته ستوكهولم حول المحرقة، كما مرور 75 عامًا على تحرير معسكر اوشفيتز.
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