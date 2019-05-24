CNN: ترامب يوافق على إرسال موارد عسكرية إضافية الى الشرق الأوسط

كشف مصدر أميركي مسؤول لشبكة الـ"CNN"، أن الرئيس ​دونالد ترامب​ وافق على طلب القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان لنشر موارد عسكرية إضافية في ​الشرق الأوسط​ لردع التهديدات الإيرانية"، مشيرا الى أن "التعزيزات العسكرية المقرر إرسالها تشمل بطاريات صواريخ باتريوت وطائرة استطلاع والقوات اللازمة لهذه الموارد". وقال مصدر أميركي آخر مطلع على خطة إرسال التعزيزات العسكرية، لـCNN، "إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تريد توفير المزيد من الردع ضد إيران، إذ يعتقد مسؤول الوزارة أن التهديد الإيراني ما زال مرتفعا".

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