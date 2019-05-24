جونسون: الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لا يهدد إزدهار بريطانيا

أكّد عضو البرلمان وأحد قادة حملة "​بريكست​" ​بوريس جونسون​ أن "​بريطانيا​ يمكنها إقامة علاقة تجارة حرة رائعة مع أوروبا بعد انسحابها من ​الاتحاد الأوروبي​"، مشيرًا إلى أنه "يمكنها أيضًا أن تكون مدافعة عن حرية التجارة العالمية".

وأوضح جونسون، الذي كان يتحدث في اجتماع في سويسرا، أن بلاده "لديها رأس المال الأكثر تنوعًا في العالم إلى جانب قطاع للتكنولوجيا وجامعات على مستوى عالمي"، لافتًا إلى أنه "يجب على بريطانيا أن تركز أيضًا على الخروج من الاتحاد الأوروبي مع موافقة النواب على عدم إلغاء المادة 50 التي أطلقت عملية بريكست".

وأضاف جونسون، الذي يريد أن يخلف ​تيريزا ماي​ في منصب رئيس الوزراء أن "مهمة زعيمنا القادم يجب أن تكون إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل صحيح وإتمام عملية بريكست بنجاح".