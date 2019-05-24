شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أرقام هامة عن صناديق الاستثمار فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبلغ عدد الصناديق العاملة فى مصر حوالى 106 صناديق استثمار وذلك حتى نهاية عام 2018 بأصول نحو عشرات المليارات متضمنة قيمة صناديق الملكية الخاصة.

وفيما يلى 4 معلومات هامة عن صناديق الاستثمار فى مصر: وفيما يلى 4 معلومات هامة عن صناديق الاستثمار فى مصر: عدد الصناديق العاملة فى مصر بنهاية عام 2018 بلغ 106 صناديق استثمار من بينها صندوق استثمار عقارى واحد. بلغ صافى أصول صناديق الاستثمار 47 مليار جنيه متضمنة قيمة صناديق الملكية الخاصة. Advertisements تمثل الصناديق المنشأة بواسطة البنوك النسبة الأكبر من إجمالى الصناديق بعدد 88 صندوقاً. عدد صناديق الملكية الخاصة بلغت 6 صناديق بقيمة إجمالية لصافى الأصول حوالى 3.3 مليار جنيه فى نهعاية عامة 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 أرقام هامة عن صناديق الاستثمار فى مصر.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.