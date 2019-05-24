شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رياض عبد الستار: مناقشة مشروع قانون "ابنى بلدك" عقب عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب رياض عبد الستار، إن مشروع قانون "ابنى بلدك" الذى تقدم به من الدور قبل الماضى، سيتم مناقشته بلجنة الإسكان بمجلس النواب عقب استئناف الجلسات العامة وعودة المجلس للانعقاد عقب عيد الفطر.

وأضاف عضو مجلس النواب أن القانون يساهم فى توفير فرص عمل وتقليل حجم البطالة وهذا ما تهدف إليه مؤسسات الدولة فى السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال منح الشباب قطعة أرض 5 أفدنة، وقرض يصل إلى 100 ألف جنيه، بفائدة 3% بهدف الاعتماد على النفس والاهتمام بقطاع عريض من الشعب المصرى يمثل ما يقرب من نصف تعداد السكان ألا وهم الشباب.

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وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرقابة على التنفيذ على أرض الواقع ستكون دائمة وسيكون هناك مساعدات لبعض الشباب المتوقع تعثره فى الطريق وذلك كله من أجل ضمان نجاح المشروع، بالإضافة لتعمير الصحراء.

وأشار عبد الستار، إلى أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح والذرة وزيادة حجم الإنتاج إلى جانب القضاء على البطالة، متمنيا إقراراه فى أقرب وقت بالضوابط التى تحافظ على حقوق كافة الأطراف.