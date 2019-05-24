شكرا لقرائتكم خبر عن النائب بدير موسى يطالب بسرعة مناقشة قانون التأمين الإجبارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بدير عبد العزيز، بمذكرة لاستعجال مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية والتعويض المباشر عن حوادث السيارات.
وأوضح عبد العزيز، أنه طالب فى التعديل الجديد برفع قيمة التأمين إلى 250 ألف جنيه، وذلك لرفع معاناة الأسر التى يتوفى عائلها الوحيد، وأن هذا المبلغ تستطيع هذه الأسر من خلاله إنشاء أحد المشروعات الصغيرة لتدر عليها دخلا يعوض غياب رب الأسرة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن قانون التأمين الإجبارى القديم كان أفضل من القانون الحالى، وذلك لأنه كان يفرق بين بعض الحوادث وحالات العجز والوفاة، ولكل الحالى تجاهل عديدا من الحالات الاجتماعية، منها مثلا أن يكون المتوفَّى رب الأسرة وعائلها الوحيد، أو الزوجة، أو ما شابه.
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