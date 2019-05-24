شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "زراعة البرلمان" يطلب مناقشة عامة حول المحاصيل البديلة للشرهة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول المحاصيل البديلة التى من المفترض أن يتم زراعتها بالتناوب مع محصول الأرز فى بعض المناطق ومع بعض المحاصيل الشرهة للمياه.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن حسن استغلال الموارد المائية أمر طبيعى ولازم، كما أنه يأتى متسقا مع قانون الرى الجديد المتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة، الذى يهدف للحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها وتطوير منظومة الرى، لافتا إلى ضرورة وضع خطط وآليات لتنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع.

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وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أنه من ضمن الخطط تقليص زراعة بعض المحاصيل الشرهة للمياه وزراعتها بالتناوب مع محاصيل اخرى، مطالبا مركز البحوث الزراعية بمزيد من الدراسات حول طبيعة التربة والمحاصيل التى يتم زراعتها وتعطى أعلى إنتاجية وتحقق هامش ربح للفلاح وبما لا يخل من المخزون الاستراتيجيى للمحاصيل الأساسية، وهذا يكون من خلال استنباط سلالات تعطى انتاجية أعلى وتكون غير شرهة والوقوف على عدد من المحاصيل تناسب طبيعة التربة خاصة شديدة الملوحة وفى نفس الوقت تحقق هامش للمزارعين.