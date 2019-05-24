في رمضان..احتجاجات جديدة من أجل معتقلي “حراك الريف ” في الرباط والبيضاء

في الذكرى الثانية لبدء الاعتقالات في صفوف نشطاء حراك الريف، تستعد فعاليات حقوقية للتظاهر من جديد، للمطالبة بإطلاق سراح النشطاء وضمان حرية التعبير وحق التظاهر.

وأعلنت، اليوم الجمعة، “جبهة الرباط ضد الحكرة” و”لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء” و”مبادرة الحراك الشعبي بالدار البيضاء”، عن تنظيم وقفتين احتجاجيتين بمناسبة مرور سنتين على مسلسل اعتقالات نشطاء الريف، تحت شعار “باركا من الظلم، الحرية للوطن، فك الحصار عن الريف”.

الاحتجاجات الجديدة من أجل الريف ينتظر أن تنظم نهاية الأسبوع الجاري، يوم السبت في العاصمة الرباط ويوم الأحد في الدار البيضاء، على الساعة العاشرة مساء.

يشار إلى أن والد ناصر الزفزافي، كان قد وجه في آخر مسيرة من أجل معتقلي “حراك الريف” نداء من أجل تنظيم مسيرة احتجاجية في الريف، وعبرت عدد من الفعاليات الحقوقية عن تبنيها للفكرة، فيما لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بخصوص هذه المسيرة.