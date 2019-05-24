الحمل لم يمنع سلمى رشيد من إلهاب حماس الجمهور – فيديو

لم يمنع الحمل الفنانة المغربية، سلمى رشيد، من خلق أجواء حماسية في المركب التجاري موروكو مول، حيث استدعيت للمشاركة في سهراته الرمضانية، ضمن حفل، ليلة أمس الخميس.
وحضر جمهور كثيف للحفل، الذي شارك فيه إلى جانب الفنانة سلمى رشيد، كل من أمينوكس، والكوميدية قمر السعداوي، الملقبة بـ”حماقة”، و تفاعل
مع العروض المقدمة بحماس كبير.
ونشرت سلمى رشيد على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أول أمس الأربعاء، صورة تمسك ببطنها، ويدها الأخرى صور لفحص الأشعة، وعلقت عليها: “غنولي ماما الحمد لله التمملي على خير ويحفظ جنيني حبيت نشارككم معايا فرحتي لا تنسوني من دعائكم”.
يذكر أن سلمى رشيد ستصبح أما بعد ارتباطها، بزوجها الشاب حسن، مدير أعمالها حاليا، قبل سنتين، ليتوجا علاقة حب نشأت قبل مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب “عرب أيدل “.
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