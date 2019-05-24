الصديقي: الحافلات الوردية في الرباط “كذبة” وتصريح سابق حول اليابان أخرج من سياقه

خرج، اليوم الجمعة عمدة الرباط، محمد الصديقي، لتكذيب خبر تخصيص حافلات وردية لنساء العاصمة من أجل حمايتهن من التحرش.

وقال الصديقي إن اسمه أقحم في الخبر المتداول حول تخصيص جماعة الرباط حافلات بلون وردي خاصة بالنساء، وإطلاق حملة واسعة لتشغيل 180 سائقة وفق شروط معينة، معتبرا أن “كل ما نشر في الموضوع لا أساس له مطلقا من الصحة، وأنه مجرد اختلاق وكذب، يسائلان مقترفيه عن الدواعي الكامنة وراء هذا الافتراء، ولمصلحة من يتم نشر وترويج هذه الأكاذيب؟ ولماذا الزج تحديدا باسم رئيس جماعة الرباط في هكذا مواضيع وفي هذا التوقيت بالذات، والذي تميز بسياق تلبُّس المعارضة بتعطيل مصالح الموطنين عبر نسف الجلسات الثلاث من دورة ماي؟”.

وأكد الصديقي أن تدبير ملف النقل الحضري ليس اختصاصا حصريا لجماعة الرباط، بل هو من اختصاص مؤسسة التعاون بين جماعات العاصمة، وجماعة الرباط عضو في المؤسسة بمعية جماعتي سلا وتمارة وبقية الجماعات القروية، مشيرا إلى أن المواطنين على علم كامل بما تم إنجازه ضمن هذه المؤسسة، من تعاقد مع شركتي ألزا وسيتي بيس، والتزامهما بتشغيل الدفعة الاولى من الحافلات الجديدة متم يوليوز المقبل وفق المواصفات التي تمت إحاطة الرأي العام بها، والمنصوص عليها في الاتفاق المبرم بين المؤسسة والشركتين.

الصديقي هاجم مروجي تصريح سابق له، معتبرا أن إحياء ما تم نشره منذ أكثر من سنتين في الموضوع، استغلال لتصريح سابق له في اختتام الحملة الوطنية الـ15 لمحاربة العنف ضد النساء، التي تنظمها سنوياً وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، حيث تكلم عن تجربة النقل الخاص بالنساء، محيلا على النموذج الياباني، إذ يتم في مدينة طوكيو تخصيص قاطرات في الميترو للنساء في ساعات الذروة.

وشدد الصديقي على أن تصريحه حول اليابان تم إخراجه ذلك من سياقه الموضوعاتي والمؤسساتي، وتم تصوير الأمر بشكل مغرض على أنه نزوع تمييزي، مما استدعى حينئذ خروجه ببلاغ رسمي، ينفي مطلقا أي نية للرئيس وللمجلس في اتخاذ أي تدبير في هذا الاتجاه، وأن الأمر يتعلق فقط بعرض تجربة مقارنة في الحد من ظاهرة العنف ضد النساء، وفي سياق غير سياق التدبير الجماعي