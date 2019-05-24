برشلونة يستهدف ضم مهاجم من فالنسيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة فريق برشلونة الإسباني تستهدف إبرام صفقة من فالنسيا من أجل تعزيز حلقة الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مسؤولي برشلونة يحتفظون باحتمالية التعاقد مع رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا، في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك سببين لإخفاء مسؤولي برشلونة، الحديث عن هذه الصفقة، وهما أن اللاعب المطلوب لا يحتاج إلى مراقبة ومتابعة لأدائه، بالإضافة إلى معرفة البارسا أن فالنسيا يغالي كثيرًا في الطلبات المادية، للتخلي عن نجومه.

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ويسعى الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة إرنستو فالفيردي، إلى إيجاد مهاجم يلعب دور الرجل الثاني خلف لويس سواريز خلال الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن فالنسيا سيطلب 60 مليون يورو للتخلي عن مورينو، أما برشلونة لا يريد دفع أكثر من 40 مليون يورو.

يذكر أن برشلونة يراقب أكثر من لاعب لتنشيط هجومه في الموسم المقبل، مثل ديفوك أوريجي (ليفربول)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) ووسام بن يدر (إشبيلية).