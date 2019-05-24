نيمار: أعشق مواجهة التحديات الجديدة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحوم الشكوك حول مستقبل النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، في الوقت الذي تتردد فيه التكهنات حول إمكانية رحيله في الميركاتو الصيفي القادم.

وما يزيد من حالة القلق والحيرة لدى مسؤولي الفريق الفرنسي هو الرسائل المبهمة التي يطلقها نيمار.

وذكر نيمار في محتوى إعلاني "أعتبر نفسي شخصًا شجاعًا يعشق مواجهة التحديات الجديدة".

وأضاف اللاعب البرازيلي "الشجاعة كلمة تصف بدقة ملامح شخصيتي ومسيرتي الاحترافية، فهي تمنحني الرغبة في خوض التحديات، وتجاوز العقبات التي تضعها الحياة في طريقي".

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وأشار نجم برشلونة السابق "أعلم أن هناك عقبات أخرى بانتظاري، لكن الشجاعة ستلازمني دائما".

من جانبها، أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، إلى أن هذه الرسالة تتزامن مع سفر نيمار إلى بلاده للاستعداد مع منتخب البرازيل، بدون إذن المدير الفني توماس توخيل، وهو التصرف الذي أغضب مدرب البي إس جي.

ولفتت إلى أن ريال مدريد قد يستغل هذه الأزمة خلال صيف العام الجاري، للتعاقد مع نيمار أو كيليان مبابي.