انت الان تتابع تفاصيل خبر 7 شخصيات مرشحة لخلافة تيريزا ماي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 05:55 مساءً - ترك إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها بسبب عجزها عن تنفيذ خطتها بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، الباب مفتوحاً لـ(7) سياسيين لخلافتها في ترؤس الحكومة القادمة.

وأعلنت ماي، اليوم الجمعة، استقالتها من منصبها، معترفة بأنها فشلت في التوصل لاتفاق حول "بريكست".

وقالت ماي للصحفيين في العاصمة لندن: "حاولت التوصل لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي ولكنني فشلت".

شخصيات مرشحة

ويعد رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون (54 عاماً) أول الطامحين بخلافة المنصب، إذ أكد أنه سيكون "بالتأكيد" مرشحاً لمنصب رئيس الحكومة، وينظر إليه أنه الأوفر حظاً من بين الطامحين لشغل المنصب، وفق ما نشرت عدد من وسائل الإعلام اليوم الجمعة.

الشخصية الثانية هي جيريمي هانت (52 عاماً)، وزير الخارجية البريطاني الحالي، الذي دعم بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي، قبل أن يغير موقفه إثر ما اعتبره طرحاً "متبجحاً" للمفوضية في المحادثات.

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ويعد دومينيك راب، الذي عين وزير البريكست في يوليو الماضي ثم استقال بعد أربعة أشهر بسبب خلافه مع ماي حول اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع المفوضية الأوروبية، أحد الشخصيات المرشحة لقيادة الحكومة.

ومايكل غوف (51 عاماً) وزير البيئة الذي يسعى للقضاء على استخدام البلاستيك، هو الشخصية الرابعة التي تطمع في قيادة الحكومة البريطانية، حيث أدى دور المشكك في الاتحاد الأوروبي ودور الضامن لأنصار البريكست في حكومة ماي.

ساجد جاويد (49 عاماً) وزير الداخلية وهو مسلم من أصول باكستانية، مرشح خامس، اكتسب احترام زملائه بعد إدارته فضيحة معاملة المهاجرين من أصول كاريبية الذين قدموا إلى المملكة المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، المعروفة باسم "ويندراش".

والشخصية السادسة هي الوزيرة أندريا ليدسوم (56 عاماً) المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، مدافعة شرسة عن البريكست، حيث قدمت استقالتها الأربعاء الماضي لتخسر ماي بذلك داعمة كبيرة لها.

أما الأخيرة فهي أمبر راد (55 عاماً)، انتخبت نائبة في 2010 بعدما عملت في قطاع المال والصحافة الاقتصادية، ورافقت تيريزا ماي في صعودها في السلطة، وهذا الدعم قطفت ثماره بتعيينها وزيرة للداخلية ثم للعمل.