انت الان تتابع تفاصيل خبر أفغانستان.. 3 قتلى أحدهم عالم دين بارز بتفجير داخل مسجد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 05:55 مساءً - ارتفعت حصيلة الهجوم على مسجد "التقوى" بالعاصمة الأفغانية كابول إلى 3 قتلى، بينهم إمام المسجد، عالم الدين البارز مولاوي سميع الله ريحان، وإصابة 32 شخصاً.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، وحيد الله ميار، لوكالة "الأناضول" التركية: إن الانفجار أسفر عن مقتلين شخصين إضافة إلى الإمام المسجد.

من جانبه، أوضحت مديرية أمن كابل، أن قنبلة كانت مزروعة في محراب المسجد الذي يقع في منطقة "ساراك نوف"، انفجرت خلال أداء صلاة الجمعة.

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وأضافت أن إمام المسجد، ريحان، قُتل في الهجوم، مشيرة إلى أنه "استهدف بسبب تصريحه في برنامج تلفزيوني، بمعاداته للهجمات الإرهابية".

وقال جان آغا، مسؤول بشرطة المنطقة الغربية في كابول، إنه على ما يبدو "تم زرع قنبلة داخل الميكروفون الذي يستخدمه إمام المسجد خلال صلاة الجمعة".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مسؤولين حكوميين يلقون بمسؤولية مثل هذه الهجمات على حركة "طالبان"، التي عادة تستهدف قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين.