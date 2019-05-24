شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. مقتل شخصين وإصابة 15 جراء انفجار داخل مسجد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تُوفي شخصان على الأقل وأُصيب سبعة عشر آخرون جراء انفجار وقع اليوم في مسجد بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان غربي باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار وقع أثناء صلاة الجمعة بأحد المساجد في حي بشتون آباد بمدينة كويتا، مبينة أنها طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، مشيرةً إلى أن بين المصابين حالات حرجة.

ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية، في حين دان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وكبار المسؤولين الانفجار واعتبره عملاً إرهابياً جباناً.