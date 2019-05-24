الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مساجد كابول

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد بالعاصمة الأفغانية كابول خلال صلاة الجمعة، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من المصلين.

وأصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بيانا جاء فيه: "إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار أفغانستان ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية."

وجددت الوزارة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته، داعية المجتمع الدولي للتكاتف لمواجهة الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها.

Advertisements

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ولقي رجل دين بارز مصرعه، وأصيب 16 آخرون، الجمعة، في تفجير استهدف مسجدا بالعاصمة الأفغانية كابول أثناء صلاة الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية إن انفجارا وقع في مسجد بالعاصمة كابول خلال صلاة الجمعة أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 16 آخرين.

ورجل الدين الذي قتل هو مولوي ريحان وكان مؤيدا للحكومة الأفغانية التي يدعمها الغرب، والتي يحاول مقاتلو حركة طالبان إسقاطها.