مسؤول أمريكي: ترامب يوافق على إرسال جنود إضافيين للشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مصدر أمريكي مسؤول، الجمعة، النقاب عن أن الرئيس دونالد ترامب وافق على طلب القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان لنشر تعزيزات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط لردع التهديدات الإيرانية.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن التعزيزات العسكرية المقرر إرسالها إلى منطقة الخليج تشمل بطاريات صواريخ باتريوت وطائرة استطلاع والقوات اللازمة لهذه الموارد.

وأشار مصدر أمريكي آخر مطلع على خطة إرسال التعزيزات العسكرية، إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تريد توفير المزيد من الردع ضد إيران، إذ يعتقد مسؤول الوزارة أن التهديد الإيراني ما زال مرتفعا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الرئيس ترامب وافق على إرسال 3000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

يأتي إعلان ترامب بعد إقرار لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي ميزانية الدفاع البالغة 750 مليار دولار، وإعلان الرئيس الأمريكي، أمس الخميس، أنه من المرجح إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط.