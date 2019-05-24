شقيق الفلسطيني المقتول بتركيا: نتائج التشريح الأولية بمصر أظهرت إعدامه

أكد زكريا مبارك، شقيق الفلسطيني المقتول في تركيا، زكي مبارك حسن، أن النتائج الأولية لتشريح جثمان شقيقه في مصر أظهرت تعرضه للإعدام، مبينا أن النتائج الرسمية تستغرق شهرا لإعلانها، في حين وصل الجثمان غزة تمهيدا إلى دفنه.

وقال زكريا مبارك، في مقابلة مع "العين الإخبارية": إن" النتائج الأولية من المعاينة العامة لجثة شقيقي أكدت أنه تعرض لإعدام وفق ما تبلغ من الجهات المصرية"، مشيرا إلى أن السلطات المصرية وبناءً على قرار النائب العام أخذت 30 عينة من جثة شقيقه، وبدأت عملية فحصها وتحليلها للوصول إلى السبب الرئيسي لقتل شقيقه.

وأضاف أن ثقته بكفاءة الجهات المصرية رغم ما اعترى الجثة من تشويه وانتزاع أعضاء وهي أمور تعرقل الوقوف على السبب؛ لكن الرهان اليوم على الكفاءة والخبرة المصرية القادرة على الوصول لنتائج حقيقية وكشف أبعاد الجريمة.





وأمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، الثلاثاء الماضي، ببدء التحقيق في مقتل الفلسطيني زكي مبارك في تركيا، الذي زعمت السلطات التركية أن سبب الوفاة هو انتحاره شنقا.

وأوضح شقيق القتيل أن جثمان الشهيد نقل إلى غزة بعد موافقته عبر سيارة خاصة ومرافقة مندوب من السفارة الفلسطينية وبمتابعة حثيثة من الجهات المصرية حتى وصل لمعبر رفح، وهناك تسلمته شقيقته سناء مساء اليوم تمهيدا لدفنه في موكب مهيب.

واختفى الفلسطيني زكي مبارك من تركيا مطلع أبريل/نيسان الماضي، وبعد 17 يوما أعلنت السلطات التركية اعتقاله، واتهم زكريا مبارك شقيق الفلسطيني النظام التركي باختطاف شقيقه.

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وبعد تأخير ومماطلة نقل جثمان الفلسطيني زكي مبارك في 13 مايو إلى مطار القاهرة الدولي، وكانت في استقباله أسرة المتوفى، وممثل السفارة الفلسطينية بالقاهرة.

وقررت النيابة العامة المصرية إعادة تشريح جثمان زكي مبارك القتيل الفلسطيني في سجون تركيا، لمعرفة السبب الحقيقي لوفاته.

محاكمة تركيا

وأثنى زكريا على الاهتمام المصري والمتابعة، مشيرا إلى أن الجهات المصرية أبلغته أنها متأكدة من الجريمة التي تعرض لها زكي وأنها تسانده في القضية.

وأعلن أنه بدأ التحرك عبر جهات عدة لملاحقة تركيا ووسائل إعلامها إلى جانب قناة الجزيرة على ما روجوه من تلفيقات ضد شقيقه.

وذكر أن الترتيبات لرفع قضية أمام محكمة الجنايات الدولية بدأت، وتم تحديد محامي لهذا الأمر وهو سيتولى متابعة الأمر من خلال جولات سفر بين باريس وجنيف.

وأضاف أنه سيرفع قضية أخرى أمام محكمة العدل الدولية ضد تركيا على ما اقترفته.

وكشف أنه يبحث عن محامٍ في تركيا لرفع قضايا عدة أولى ضد نظام أردوغان بخطف زكي ومن ثم تعذيبه ثم التلفيقات الكاذبة ضده وصولا إلى قتله.

وأضاف أن قضايا أخرى سيرفعها ضد وسائل إعلام تركية اشتركت في تلفيق الاتهامات ضد شقيقه المناضل الفلسطيني وكذلك ضد قناة الجزيرة.

يذكر أن "العين الإخبارية" حصلت على صورة تقرير الطب الشرعي الصادر من تركيا، الذي وصل مع الجثمان إلى القاهرة، الذي أكد أن سبب الوفاة "نتيجة إصابته بالجروح"، وليس الانتحار شنقا، كما ادعت السلطات التركية.