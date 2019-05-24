انت الان تتابع رئيس وزراء إيرلندا يحذر من "مرحلة خطرة جدا" بعد استقالة ماي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حذر رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار الجمعة من أن استقالة تيريزا ماي من رئاسة وزراء بريطانيا هو أمر محفوف بالمخاطر بالنسبة لدبلن إذ أن خلفها قد يخرج لندن من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
وقال فارادكار لدى إدلائه بصوته في انتخابات البرلمان الأوروبي إن "بريكست ينهك السياسة البريطانية وسيستمر ذلك لفترة طويلة جدا. هذا الامر يعني أننا ندخل الآن مرحلة جديدة في ما يتعلق ببريكست، وهي مرحلة قد تكون خطرة جدا بالنسبة لإيرلندا".
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